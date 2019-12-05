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Вчителі із сокирами та бензопилами. Як опалюють школи на Харківщині

На Харківщині освітяни вимушені самостійно заготовляти дрова для опалення шкіл. Близнюківська районна адміністрація не закупила вчасно вугілля, з десяток сільських шкіл опинилися в критичному становищі, бо опалювати школи та садочки просто нічим.

Чиновники ж поставили освітян перед фактом – викручуйтеся як можете, інакше діти підуть на вимушені канікули. Рятувати дітей кинулися й батьки школярів, які працюють цілими бригадами по кілька днів, бо розраховувати, кажуть, більше нема на кого.

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У такій ситуації з десяток шкіл у Близнюківському районі. Олексіївська школа в процесі заготівлі, а батьки криштопівських школярів кілька днів рубали дрова. І це при тому, що напередодні опалювального сезону районна рада звітувала перед обласним керівництвом про повну готовність до зими.

Сільські голови кажуть, що район ніколи не забезпечував школи вугіллям на 100%, доводилось докупляти самим, та цього року не дали навіть тонни.

У районній адміністрації хваляться перевиконанням бюджету, а от 2,5 млн грн на опалення шкіл і садочків чомусь не знайшли. Надходження, як виправдовуються, пішли тільки восени, а тендер на закупівлю вугілля провели наприкінці жовтня, тож паливо буде не раніше нового року.

Та навіть цього вугілля вистачить лише на місяць-два, далі знову шукатимуть гроші, кажуть у районі.

Вчителі нарікають, що опалення – це не єдина проблема, тиждень тому зламався шкільний автобус, а водій звільнився, бо не схотів возити дітей в аварійному транспорті. Тож школярі і вчителі щодня змушені долати 20 кілометрів чим доведеться.

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