Вінницькі Мальдіви: корисні властивості озер та як доїхати

На Вінниччині у селі Черепашинці, є незвичайний ставок, який утворився на місці колишнього кар’єру. Туристи називають його – і блакитною лагуною, і Вінницькими Мальдівами.

Вода там надзвичайного кольору, від якого перехоплює подих. У різну пору дня вона змінює свій відтінок від світло-блакитного до темно-смарагдового.

Відкрили це лісове плесо місцеві мешканці села уже багато років тому. З тих пір озеро перетворилось на туристичну Мекку.

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Сюди їдуть туристи з усієї України. Досвід Черепашенців спонукає людей шукати туристичні родзинки в своїх селах. Власним Мертвим морем називають уже і ставок у селі Райки. Сотню років тому там був каоліновий кар’єр і зараз у водоймі знаходяться поклади білої глини.

На озеро в Райки частіше їдуть заради оздоровлення. Лікарі та косметологи підтверджують цілющі властивості тамтешньої глини.

Глина має в своєму складі багато поживних речовин. Вона омолоджує, вона живить, підтягує, дезінфікує, її корисно наносити не тільки на обличчя, а й на все тіло, – радить косметолог.

Як і в Черепашинцях, так і в Райках озера за два-три кілометри від села. Відтак більшість туристів їде зі своїм провіантом, наметами і на власному авто. А ще можна автобусом дістатись до сіл, а звідти вже пішки до блакитних водойм.

Якщо ви хочете влітку відпочити ближче до моря, тоді за 70 км від Одеси знаходиться одна з найбільших і найстаріших фортець України, яка внесена до попереднього списку ЮНЕСКО – Аккерманська фортеця.

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