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Влада Литви будує наметове містечко для біженців з Білорусі

Уряд Литви побудує в Пабраде перше наметове містечко для нелегальних мігрантів з Білорусі.

Таке рішення було прийнято, оскільки кількість білорусів, які нелегально перетинають кордон, за останній час зросла вдвічі.

У місцевому Центрі реєстрації іноземців, де розміщують людей, які подали прохання про надання притулку та чекають по ньому рішення, місця вже закінчилися.

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При цьому потік біженців, який і так зріс після розгону мітингів проти фальсифікації виборів президента Білорусі, останнім часом збільшився ще сильніше, після закриття авіасполучення з країною.

Складність в легальному перетині кордону також виникає через карантинні обмеження.

Повернення Тихановської до Білорусі

Минулого тижня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пояснила, чому не повертається на батьківщину, щоб очолити протестний рух.

За словами Тихановської, перетин нею кордону Білорусі став би останньою дією, яку вона б зробила для революції в країні, оскільки її б моментально затримали та відправили ​​до в’язниці.

При цьому лідер опозиції наголосила, що робить все можливе, щоб ситуація в Білорусі не сходила з міжнародного порядку денного.

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