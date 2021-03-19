На Донбасі бойовики шість разів порушили режим тиші, один військовий загинув

За минулу добу, 18 березня, на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення несумісне з життям.

Поблизу населеного пункту Водяне збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських позицій, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки – автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.

Станом на ранок 19 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Процес розмінування на Донбасі

Українська делегація в Тристоронній контактній групі запропонувала почати процес гуманітарного розмінування на Донбасі напередодні Великодніх свят.

Заступник голови делегації Олексій Резніков закликав насамперед розмінувати ділянки, на яких є кладовища, об’єкти водо-, газо- та електропостачання.