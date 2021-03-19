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ВОГ-25 і стрілецька зброя: бойовики посилили обстріли на Донбасі

На передовій поблизу Водяного противники вчинили провокацію, зокрема два постріли з ВОГ-25 та численні – зі стрілецької зброї.

Для 24-річного військовослужбовця з позивним Санчо, який вже тут півроку, це звична справа. За його словами, окупант стріляє майже щодня, починаючи з середини лютого.

Водночас українські бійці припускають, що посилення обстрілів може бути пов’язане з ротацією російських бойовиків.

Ворожі позиції розташовані близько, тож військові можуть вільно спостерігати за їхніми діями.

Крім того, бійці кажуть, що противник укріплює свої позиції, та гатить, зокрема з РПГ та з АГС-17, по українських, залишаючи сліди.

Натомість українські військовослужбовці дотримуються домовленостей щодо припинення вогню та не стріляють першими.

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Ситуація на Донбасі

За минулу добу на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне бойовики стріляли із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення і загинув.

Також противники здійснили обстріли поблизу Водяного та Богданівки.

Детальніше про порушення режиму тиші на Донбасі – читайте на Фактах ICTV.

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