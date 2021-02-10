Вогонь, вода та війни тітушок: які проблеми з маршрутками у Харкові
У Харкові мешканцям міста доводиться користуватися некомфортним, а іноді й небезпечним громадським транспортом. Маршрутки, які курсують містом, часто потребують ремонту, їх заливає дощем, а деякі з них навіть загоряються.
Водіям транспортних засобів та перевізникам на комфорт пасажирів начхати. Вони нерідко грубіянять пасажирам, мовляв, не подобається – не користуйтеся.
Крім того, у місті відбуваються справжні війни за можливість перевозити пасажирів та заробляти гроші. Конкурентів, які надають якісніші послуги, виживають за допомогою тітушок.
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Натомість в Укртрансбезпеці закривають на все очі. У Слобожанському міжрегіональному управлінні не змогли відповісти, коли востаннє перевіряли стан громадського транспорту міста.
Проблема з громадським транспортом в Україні
Такі проблеми з маршрутками фіксуються не лише у Харкові, а й в інших регіонах країни.
Так, у грудні 2020 року у Дніпрі загорілася маршрутка.
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