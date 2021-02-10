Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Вогонь, вода та війни тітушок: які проблеми з маршрутками у Харкові

У Харкові мешканцям міста доводиться користуватися некомфортним, а іноді й небезпечним громадським транспортом. Маршрутки, які курсують містом, часто потребують ремонту, їх заливає дощем, а деякі з них навіть загоряються.

Водіям транспортних засобів та перевізникам на комфорт пасажирів начхати. Вони нерідко грубіянять пасажирам, мовляв, не подобається – не користуйтеся.

Крім того, у місті відбуваються справжні війни за можливість перевозити пасажирів та заробляти гроші. Конкурентів, які надають якісніші послуги, виживають за допомогою тітушок.

Читайте: У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

Натомість в Укртрансбезпеці закривають на все очі. У Слобожанському міжрегіональному управлінні не змогли відповісти, коли востаннє перевіряли стан громадського транспорту міста.

Проблема з громадським транспортом в Україні

Такі проблеми з маршрутками фіксуються не лише у Харкові, а й в інших регіонах країни.

Так, у грудні 2020 року у Дніпрі загорілася маршрутка.

Детальніше про проблеми з маршрутками в Україні читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,

По темі

У Харкові затримали сутенерів, що були членами громадської організації
У Харкові затримали сутенерів, що були членами громадської організації
Коли пройдуть вибори мера Харкова – ймовірна дата
Коли пройдуть вибори мера Харкова – ймовірна дата
Пожежа в Харкові: один чоловік помер, один висів на балконі до приїзду пожежників
Пожежа в Харкові: один чоловік помер, один висів на балконі до приїзду пожежників
Нові автобуси та штрафи для перевізників: у Раді готують зміни до роботи транспорту
Нові автобуси та штрафи для перевізників: у Раді готують зміни до роботи транспорту
У Сумах здорожчає проїзд у маршрутках: коли і на скільки
У Сумах здорожчає проїзд у маршрутках: коли і на скільки
Пожежа у пансіонаті Харкова: поліція 64 рази виїжджала на виклики, але не закрила його
Пожежа у пансіонаті Харкова: поліція 64 рази виїжджала на виклики, але не закрила його
У Києві добудують 11 тис. квартир вкладників банку Аркада
У Києві добудують 11 тис. квартир вкладників банку Аркада
Битва за пасажирів: чи зможе Україна обійтися без маршруток
Битва за пасажирів: чи зможе Україна обійтися без маршруток
Вгору Вгору