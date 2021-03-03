Вразили Європу: ВВП України за час пандемії скоротився лише на 4%

За рік пандемії Україна показала не найгірші економічні показники навіть у межах Європи.

Експерти МФВ прогнозували падіння ВВП в Україні на 7,7%, однак він скоротився лише на 4%. Тоді як у Британії цей показник упав на рекордні майже 10%, у Франції – на 8%, у Німеччині – на 5%.

Врятували Україну проект Велике будівництво, IT-сфера, зростання роздрібної торгівлі, навіть усупереч карантину й обмеженням.

Ще два важливих чинники – добра кон’юнктура на міжнародних ринках металів і зерна, куди ми експортуємо свою продукцію, та, навпаки, послаблення імпорту – українці купували менше одягу, косметики, взуття, тому що сиділи вдома.

На руку Україні зіграло те, що за кордоном – ажіотаж на нашу сировину. Аграрії вже експортували понад 15 млн тон лише зернових.

Попит зріс через те, що країни формують продуктові резерви в разі нових хвиль Covid-19. Відповідно росте ціна – наразі вона найвища за останні 10 років.

Обертів набирає й IT сектор, який торік зріс на 20%.

Допомогло і Велике будівництво доріг, оскільки були створені додаткові робочі місця й існував попит на українські будматеріали – бітум, пісок, щебінь.

За словами керівника із політичних питань Київської школи економіки Павла Кухти, економічну ситуацію врятували попередні реформи.

– Могло б бути краще, якби минулого року уряд впорався із планом запозичень та підтримкою програми МВФ, – переконаний він.

Економіст Сергій Ніколайчук вважає, що 2021-й буде роком відновлення.

– Ми очікуємо, що економіка зросте на 5,6%. Також досить активно відновлюється світова економіка. Вселяє надію й те, що завдяки вакцинації більше не буде локдаунів, які боляче б’ють по економіці, – зазначає експерт.

За прогнозом аналітиків, українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 року після п’яти послідовних кварталів спаду. Це станеться за умови, якщо український уряд продовжить послаблювати коронавірусні обмеження.

Детальніше про економічний прогноз на 2021 рік читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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