Вибухи мін чути постійно: на передовій накривають позиції наших оборонців

Противник нагадати про себе не бариться, вибухи мін чути постійно.

У бійця на позивний Менні від того гупання жоден м’яз на обличчі не сіпнеться. Така стрілянина тут щоранку, сьогодні будильник задзвонив о шостій.

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Окупанти накривають сусідні позиції наших оборонців. Працює нова зміна терористів, вони активні, проте незграбні.

Благо, за позиціями немає цивільних, давно звідси виїхали. Втім пильності втрачати все одно не можна, кажуть воїни. Як не як, ворог працює з артилерії. Дистанція така, що стрілецька зброя не дістає.

Загарбники щось ніяк не заспокоються. Наші військові отримують дозвіл від командування їх вгамувати.

Хоч би як там російські найманці метушилися, певні наші хлопці, вони все одно поступаються українським військовим – щонайменше бойовим духом і розташуванням укріплень.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Мінських угод повинні дотримуватися обидві сторони.

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