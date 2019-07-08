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Факты / Украина

Минские соглашения и российские паспорта на Донбассе: Туск выразил позицию ЕС

Минские соглашения должны соблюдать обе стороны. Особенно это касается России.

Минские соглашения и российские паспорта на Донбассе: Туск выразил позицию ЕС

Европейский Союз готов в дальнейшем поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск по итогам саммита Украина-ЕС.

ЕС осуждает российские действия, которые дают право гражданам Украины в упрощенном порядке получить российское гражданство.

Поэтому готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий Донбасса.

Читайте: Саммит Украина-ЕС: стороны подписали пять соглашений

Дональд Туск также отметил, что Минские соглашения должны выполнять все стороны. Особую ответственность за их выполнение несет Россия.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга сообщил, что секторальные и крымские санкции Европейского Союза против России будут продлены.

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