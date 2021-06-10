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Выплаты при рождении ребенка: на сколько увеличат помощь роженицам

В Украине для стимулирования рождаемости планируют увеличить государственную помощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Правительство подготовило соответствующий законопроект.

А нардепы пошли еще дальше и уже зарегистрировали документ, которым предлагают за второго малыша платить 100 тыс. грн, а за третьего ребенка — 150 тыс. грн.

В настоящее время при рождении ребенка государство кроме Пакета малыша также выплачивает 41 280 грн. Сначала единовременно 10 320 грн, а остальные родители получают в течение трех лет равными частями — по 860 грн в месяц.

В Минсоцполитики решили немного увеличить выплату — до 50 тыс. грн на ребенка. При рождении планируют платить 12,5 тыс. грн, а потом 3 года — по 1 042 грн.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева считает, что к этому вопросу надо подойти комплексно, поэтому значительно эффективнее было бы 3 года выплачивать мамам минимальную зарплату.

— Тогда женщина может находиться в отпуске, ухаживать за ребенком, воспитывать, работать дома и получать за это денежное вознаграждение. Это было бы справедливо и правильно. А платить ей премию: ты родила — на тебе премию. А что дальше будет с этим ребенком, после того как он получил эту премию? — отметил он.

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Украинские мамы говорят, что увеличение выплат всех проблем не решит, но точно поможет молодым семьям. Если сейчас 860 грн хватает на конфеты и печенье для ребенка, то после утверждения новых инициатив денег хватит еще и на подгузники, и другие предметы первой необходимости.

Кабмин 26 мая поддержал законопроект об увеличении с 1 января 2022 года размера помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Теперь это решение должна утвердить Верховная Рада.

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