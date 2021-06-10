Виплати при народженні дитини: на скільки збільшать допомогу породіллям

В Україні для стимулювання народжуваності планують збільшити державну допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн. Уряд підготував відповідний законопроект.

А нардепи пішли ще далі і вже зареєстрували документ, яким пропонують за друге немовля платити 100 тис. грн, а за третю дитину – 150 тис. грн.

Нині при народженні дитини держава окрім Пакунка малюка також виплачує 41 280 грн. Спершу одноразово 10 320 грн, а решту батьки отримують наступні 3 роки рівними частинами – по 860 грн на місяць.

У Мінсоцполітики вирішили трохи збільшити виплату – до 50 тис. на дитину. При народженні планують платити 12,5 тис. грн, а потім 3 роки – по 1 042 грн.

Екс-міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що до цього питання треба підійти комплексно, тому значно ефективніше було б 3 роки виплачувати мамам мінімальну зарплату.

– Тоді жінка може знаходитися у відпустці, доглядати дитину, виховувати, працювати дома і отримувати за це грошову винагороду. Це було б справедливо і правильно. А платити їй премію: ти народила – на тобі премію. А що далі буде з цією дитиною, після того як вона отримала цю премію? – зазначив він.

Українські мами кажуть, що збільшення виплат усіх проблем не вирішить, але точно допоможе молодим родинам. Якщо зараз 860 грн вистачає хіба що на цукерки та печиво для дитини, то після затвердження нових ініціатив грошей вистачить ще й на підгузки та інші предмети першої необхідності.

Кабмін 26 травня підтримав законопроект про збільшення з 1 січня 2022 року розміру допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн. Тепер це рішення повинна затвердити Верховна Рада.

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