Выставка военной техники в Дубае: чем удивляет Украина

Последние разработки оборонпрома Украина представляет на международной выставке военной техники в Дубае.

Среди новинок нашего производителя – наземный комплекс крылатых противокорабельных ракет Нептун и высокоточная система залпового огня Ольха.

Ольха – комплекс с ракетами калибра 300 миллиметров считается одним из самых мощных в своем классе. Система способна запустить 12 ракет за 45 секунд. Может поражать цели различных типов в 120 километрах.

Ежегодная выставка оборонной и военной промышленности в Дубае – одна из самых престижных в своем роде. Ежегодно государства там заключают многомиллионные контракты на покупку и продажу оружия.

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К слову, выход США из соглашения с Россией о ракетах средней и малой дальности может стать выгодным Украине – откроет возможность создать собственные неядерные ракетные силы средней и малой дальности.

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