Как мир отреагировал на парламентские выборы 2019 в Украине

Досрочные выборы в украинский парламент были свободными, конкурентными и состоялись с соблюдением главных свобод. Так оценивают вчерашнее волеизъявление международные наблюдатели. В ОБСЕ отметили, что выборы были прозрачными и хорошо организованными, подсчет также происходит прозрачно.

В НАТО в очередной раз отметили, что в Украине удалось провести демократические выборы, несмотря на вызовы, стоящие сейчас перед государством – войну на Донбассе и оккупацию Крыма Россией. Международные наблюдатели одобрили упрощение процедуры временного изменения места голосования, однако подчеркнули, что миллионы украинцев на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму не смогли проголосовать.

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Однако не только агрессивные действия России нанесли ущерб избирательному процессу. В отечественном Комитете избирателей заявили, что нынешняя избирательная кампания стала одной из самых грязных за все время независимости.

Чтобы попасть в парламент, партии и мажоритарщики массово нарушали законодательство, применяли черный пиар и подкуп избирателей. Нарушение продолжались в день голосования. Наблюдатели КИУ фиксировали агитацию, раздачу подарков и продуктовых наборов. Грешили и в самих избирательных комиссиях. Выдавали бюллетени на основании загранпаспортов, вносили коррективы в списки избирателей, выносили бюллетени с участков и портили их.

Да и в комитете избирателей и в общественной сети Опора признают – нарушения были незначительными и немассовым. И не повлияли на результат.

Напомним, по предварительным результатам выборов в новый состав парламента прошло несколько украинских спортсменов.

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