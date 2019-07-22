Як світ відреагував на парламентські вибори 2019 в Україні

Дострокові вибори в український парламент були вільними, конкурентними і відбулися із дотриманням головних свобод. Так оцінюють вчорашнє волевиявлення міжнародні спостерігачі. В ОБСЄ зазначали, що вибори були прозорими та добре організованими, підрахунок також відбувається прозоро.

У НАТО вкотре відзначили, що в Україні вдалося провести демократичні вибори, незважаючи на виклики, що стоять нині перед державою – війну на Донбасі та окупацію Криму Росією. Міжнародні спостерігачі схвалили спрощення процедури тимчасової зміни місця голосування, однак наголосили, що мільйони українців на окупованих територіях на Донбасі та в Криму не змогли проголосувати.

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Однак не лише агресивні дії Росії завдали шкоди виборчому процесу. У вітчизняному Комітеті виборців заявили, що цьогорічна виборча кампанія стала однією з найбрудніших за всі часи незалежності.

Щоб потрапити до парламенту, партії і мажоритарники масово порушували законодавство, застосовували чорний піар і підкуп виборців. Порушення тривали в день голосування. Спостерігачі КВУ фіксували агітацію, роздачу подарунків і продуктових наборів. Грішили і в самих виборчих комісіях. Видавали бюлетені на підставі закордонних паспортів, вносили корективи до списків виборців, виносили бюлетені з дільниць та псували їх.

Та і в комітеті виборців і в громадській мережі Опора визнають – порушення були незначними і немасовими. І не вплинули на результат.

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів до нового складу парламенту пройшло кілька українських спортсменів.

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