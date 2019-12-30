Как мир поздравлял Украину с возвращением пленных

Лидеры Германии и Франции поздравили с обменом пленными между Украиной и боевиками. Об этом говорится в заметке на сайте федерального правительства Германии. В документе отмечается, что обмен накануне праздников стал долгожданным положительным шагом.

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Ситуацию прокомментировали и в ОБСЕ. Действующий председатель организации и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак назвал обмен особенно важным событием, ведь семьи наконец воссоединились. Он также напомнил, что стороны должны соблюдать перемирие.

А в посольстве Великобритании в Украине отметили, что теперь пришло время Кремля освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму. Ранее обмен пленными положительно оценили в ЕС, США, Швейцарии и Канаде.

Напомним, освобожденный из плена украинец Василий Савин назвал имена 11 человек, которых продолжают удерживать в Макеевской колонии строгого режима.

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