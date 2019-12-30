Як світ вітав Україну з поверненням полонених

Лідери Німеччини та Франції привітали обмін полоненими між Україною і бойовиками. Про це йдеться у дописі на сайті федерального уряду Німеччини. У документі наголошують, що обмін напередодні свят став довгоочікуваним позитивним кроком.

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Ситуацію прокоментували й в ОБСЄ. Чинний голова організації і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак назвав обмін особливо важливою подією, адже родини нарешті возз’єдналися. Він також нагадав, що сторони повинні дотримуватися перемир’я.

А у посольстві Великої Британії в Україні наголосили, що тепер настав час Кремля звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у Росії і Криму. Раніше обмін полоненими позитивно оцінили у ЄС, США, Швейцарії та Канаді.

Нагадаємо, звільнений з полону українець Василь Савін назвав імена 11 осіб, яких продовжують утримувати в Макіївській колонії суворого режиму.

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