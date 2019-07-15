Як відрізнити підроблені ліки від справжніх – 3 правила

Кількість фальсифікованих ліків в Україні набагато більша, ніж звітує Держлікслуба. Найчастіше підроблять розрекламовані та дорогі імпортні медпрепарати, антибіотики, противірусні, препарати для лікування шлунково-кишкових та серцевих недуг, а також хвороб печінки і підшлункової залози.

Як впізнати фіктивні ліки: звертати увагу на упаковку та маркування. Якщо це рідина, дивитися чи немає осаду – українцям поки доводиться самим вчитися розпізнавати підробки.

Діючу лікарську речовину заміняють крейдою з глиною чи содою з милом. Це в кращому випадку. Трапляється, що в пігулках справжня отрута. Вберегтися від підробки майже неможливо, бо контролювати якість медпрепаратів нікому.

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Шахраї навчилися підробляти багато ліків. Навіть найдорожчий препарат замість дієвих речовин – може містити борошно, крохмаль або крейду. Скільки в аптеках підробки – точно не відомо нікому.

Київ. Фальсифікат на мільйони гривень. Правоохоронці затримують злочинну групу, яка тривалий час підробляла ліки для онкохворих.

Підробки стали настільки майстерними, що виявити їх вдається тільки в лабораторії. Знеболювальні, жарознижувальні та антибіотики – найчастіше зазіхають на дорогі та затребувані ліки. Фальсифікатом може виявитись кожен восьмий куплений медпрепарат, визнають фахівці.

До слова, серцево-судинна система: ризики й правила лікування захворювань серця.

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