Як виробляють та захищають бюлетені для парламентських виборів

На поліграф-комбінаті Україна кипить робота – і вдень і вночі вже два тижні там друкують бюлетені на позачергові парламентські вибори. Їх потрібно понад 60 млн штук – шести видів. Одного зразка по багатомандатному округу, і 5 зразків по одномандатному.

Найдешевший за дві грн 28 коп має найменшу довжину 20 см, там усього п’ять кандидатів, вирушить у Хмельницький округ. Найдовший, вартістю чотири грн 68 коп, 80 сантиметрів завдовжки, і 46 кандидатів отримають виборці в одеському окрузі.

Цьогорічні бюлетені на відміну від попередніх виборів осучаснили.

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Бюлетені мають 8 ступенів захисту, найголовніші – водяні знаки.

Ще один ступінь захисту – нумерація бюлетенів спеціальною фарбою, яка через два дні після нанесення чітко відображатиметься з двох боків.

Останній процес – бюлетені ріжуть, рахують і пакують. Усе вручну.

Комбінат уже надрукував 84% бюлетенів. Волинь, Закарпаття та Рівненщина вже отримали перші 5 млн зразків. За тиждень до виборів обіцяють надрукувати всі.

До слова, вибори до Верховної Ради 2019: номери партій у бюлетені.

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