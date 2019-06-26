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Факты / Украина / Политика

Выборы в Верховную Раду 2019: номера партий в бюллетене

ЦИК во время жеребьевки определила последовательность партий в бюллетене на парламентских выборах.

Выборы в Верховную Раду 2019: номера партий в бюллетене

В Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка партий относительно того, в какой последовательности они будут представлены в бюллетене.

Участие в процедуре берет 21 партия. Две политсилы не были зарегистрированы на жеребьевке, по ним продолжаются судебные слушания.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко отметил, если в соответствии с судебными решениями будет повторное рассмотрение о регистрации некоторых партий и такое решение о перерегистрации будет приемлемым – будет пережеребьевка. Поэтому ЦИК советует партиям пока не рекламировать свои номера.

Жребий отдал первую строчку в бюллетене оппозиционному блоку, второй в списке будет партия Сила и честь, Батькивщина – будет третьей в бюллетене.

Далее партии в избирательном документе расположатся так:

4. Патриот;
5. Сила людей;
6. Оппозиционная платформа – За жизнь;
7. Партия зеленых Украины;
8. Всеукраинское объединение Факел;
9. Самопомощь;
10. Европейская солидарность;
11. Украинская стратегия Гройсмана;
12. Гражданская позиция;
13. Социальная справедливость;
14. Слуга народа,
15. Сила права;
16. Радикальная партия Ляшко;
17. Партия Шария;
18. Голос;
19. Независимость;
20. Аграрная партия Украины;
21. Свобода.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, в парламент могут пройти пять партий.

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