ЦИК во время жеребьевки определила последовательность партий в бюллетене на парламентских выборах.

В Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка партий относительно того, в какой последовательности они будут представлены в бюллетене.

Участие в процедуре берет 21 партия. Две политсилы не были зарегистрированы на жеребьевке, по ним продолжаются судебные слушания.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко отметил, если в соответствии с судебными решениями будет повторное рассмотрение о регистрации некоторых партий и такое решение о перерегистрации будет приемлемым – будет пережеребьевка. Поэтому ЦИК советует партиям пока не рекламировать свои номера.

Жребий отдал первую строчку в бюллетене оппозиционному блоку, второй в списке будет партия Сила и честь, Батькивщина – будет третьей в бюллетене.

Далее партии в избирательном документе расположатся так:

4. Патриот;

5. Сила людей;

6. Оппозиционная платформа – За жизнь;

7. Партия зеленых Украины;

8. Всеукраинское объединение Факел;

9. Самопомощь;

10. Европейская солидарность;

11. Украинская стратегия Гройсмана;

12. Гражданская позиция;

13. Социальная справедливость;

14. Слуга народа,

15. Сила права;

16. Радикальная партия Ляшко;

17. Партия Шария;

18. Голос;

19. Независимость;

20. Аграрная партия Украины;

21. Свобода.

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Напомним, согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, в парламент могут пройти пять партий.