Если война затянется, в Украину не вернется 5 млн человек — Либанова

Если война на территории Украины затянется, то необратимая миграция украинцев за границу может составить около пяти миллионов человек.

С такой оценкой в ​​рамках эфира национального телемарафона в разговоре с ведущей программы Вікна-новини Яной Брензей заявила директор института Демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи при НАН Украины Элла Либанова.

Ссылаясь на данные пограничной службы, она заявила, что из Украины уехало 4,8 млн человек. В то же время, эти данные включат людей, выезжавших по своим делам и другие люди. При этом с учетом вернувшихся в настоящее время количество выехавших за пределы Украины составляет около 2,8 млн человек.

Она отметила, что сегодня никто не может объяснить разницу этих данных и данных ООН, по которым Украину оставило 6,5 млн человек.

– Численность тех, кто находился за границей на начало войны, это было примерно 3 – 3,5 млн человек. Увеличилась эта цифра на 2,8 млн, – пояснила она.

По данным Либановой, возвращение украинцев назад зависит от нескольких вещей.

— Если горячая фаза войны закончится относительно быстро, то необратимая миграция составит 500-600 тыс. человек. Если война затянется, особенная ее горячая фаза, то многие переедут в Германию, Италию, Штаты, Австралию. Тогда необратимая миграция может составить пять миллионов, — сообщила Элла Либанова.

Она отметила, что если речь идет о таких данных необратимой миграции, то в Украину не вернутся именно молодые женщины с детьми.

Директор института Демографии считает, что при затягивании конфликта многие украинцы, эмигрировавшие из Украины, смогут адаптироваться за границей, в результате чего после окончания войны многие мужчины переедут за границу к своим женам и детям.

— Семьи-то воссоединятся, но не в Украине. Вот чего я боюсь, – отметила она.

Она считает, что государство должно установить и поддерживать связь с уехавшими за границу украинцами.

В то же время Элла Либанова считает, что внутренняя миграция в пределах Украины очень хорошо отразится на политической трансформации украинской нации.

– Будет перемешивание, мы перестанем думать, что жители условного Запорожья чем-то принципиально отличаются от Франковщины. Поэтому это очень хорошо, но это единственное, что в этом положительного, — отметила она.

В то же время, украинским политикам следует определиться, как следует восстанавливать экономику Украины после войны, в условиях внутренней миграции, считает директор института Демографии.

Элла Либанова считает, что по сравнению с так называемым бейби-бумом в Европе, то есть резким скачком рождения детей после Второй мировой войны, в Украине такого ожидать не следует.

– Сегодня в основном дети рождаются запланированно. Не рождается много стихийных детей. Средства контрацепции доступны, все о них знают, поэтому дети будут рождаться только в том случае, когда будет стремительное повышение уровня жизни и улучшение качества жизни, когда будут жилищные условия для родителей. Но сразу после войны этого не будет, – объяснила она.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, согласно которому только 42,9% украинцев готовы планировать будущее для своих детей и внуков в Украине, если война продлится подобно тому, как идет сейчас.

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