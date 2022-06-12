Якщо війна затягнеться, до України не повернуться 5 млн осіб – Лібанова

Якщо війна на території України затягнеться, то незворотна міграція українців за кордон може скласти близько п’яти мільйонів осіб.

З такою оцінкою в рамках ефіру національного телемарафону у розмові з ведучою програми Вікна-новини Яною Брензей заявила директорка інституту Демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи при НАН України Елла Лібанова.

Посилаючись на дані прикордонної служби, вона заявила, що з України виїхало 4,8 млн людей. Водночас ці дані включать людей, що виїжджали у своїх справах та інші люди. При цьому з урахуванням тих, хто повернувся, наразі кількість тих, хто виїхав за межі України, складає близько 2,8 млн людей.

Вона зазначила, що сьогодні ніхто не може пояснити різницю цих даних та даних ООН, за якими Україну залишило 6,5 млн людей.

– Чисельність тих, хто перебував за кордоном на початок війни, це було приблизно 3 – 3,5 млн людей. Збільшилась ця цифра на 2,8 млн, – пояснила вона.

За даними Лібанової, повернення українців назад залежить від кількох речей.

– Якщо гаряча фаза війни закінчиться відносно швидко, то незворотня міграція становитиме 500-600 тис. осіб. Якщо війна затягнеться, особлива її гаряча фаза, то багато людей переїдуть до Німеччини, Італії, Штатів, Австралії. Тоді незворотна міграція може сягнути п’яти мільйонів, – повідомила Елла Лібанова.

Вона зазначила, що коли йдеться про такі дані незворотної міграції, то до України не повернуться саме молоді жінки з дітьми.

Директор інституту Демографії вважає, що при затягуванні конфлікту багато з українців, які емігрували з України, зможуть адаптуватись за кордоном, внаслідок чого після закінчення війни багато чоловіків переїде за кордон до своїх жінок та дітей.

– Родини то возз’єднаються, але не в Україні. От чого я боюся, – зауважила вона.

Вона вважає, що держава має встановити та підтримувати зв’язок з українцями, які виїхали за кордон.

Водночас Елла Лібанова вважає, що внутрішня міграція в межах України дуже добре позначиться на політичній трансформації української нації.

– Буде перемішування, ми перестанемо думати, що мешканці умовного Запоріжжя чимось принципово відрізняються від Франківщини. Тому це дуже добре, але це єдине, що в цьому є позитивного, – зауважила вона.

Водночас українським політикам слід визначитись, як слід відновлювати економіку України після війни, в умовах внутрішньої міграції, вважає директорка інституту Демографії.

Елла Лібанова вважає, що у порівнянні з так званим бейбі-бумом в Європі, тобто різким стрибком народжування дітей після Другої світової війни, в Україні такого очікувати не слід.

– Сьогодні переважною мірою діти народжуються заплановано. Не народжується багато стихійно дітей. Засоби контрацепції доступні, усі про них знають, тому діти будуть народжуватись лише в тому випадку, коли буде стрімке підвищення рівня життя і покращення якості життя, коли будуть житлові умови для батьків. Але одразу після війни цього не буде, – пояснила вона.

Раніше Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів дослідження, згідно з яким лише 42,9% українців готові планувати майбутнє для своїх дітей та онуків в Україні, якщо війна триватиме подібного до того, як йде зараз.

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