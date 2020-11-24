Якщо вибачитися, штраф буде менший: як карають порушників маскового режиму

З 21 листопада в Україні почали діяти штрафи за неносіння масок у громадських місцях. Якщо в перші дні порушників поліція лише попереджала, то нині вже штрафує від 170 до 255 грн.

– Більшості людей робимо зауваження. І більшість реагує на зауваження – одразу одягає правильно маску і надалі вже не допускають таких правопорушень, – розповідає патрульний інспектор поліції Костянтин Усатенко.

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У Києві свої штрафи уже отримали перші кілька десятків порушників. Розмір штрафу залежить саме від поведінки киян.

– Робимо зауваження, починаємо складати постанову. А вона каже – не буду все одно вдягати маску, буду так і ходити, демонструє, що вона не буде дотримуватись правил. Тоді штраф буде більшим, звичайно. А якщо людина вибачилась. Каже, що носитиме маску – буде менший штраф, – розповідає поліцейська Ольга Цвик.

За словами правоохоронців, дисциплінованіші літні люди. Вони часто у саморобних масках, але намагаються носити їх правильно. Проте серед молоді теж є чимало свідомих громадян.

6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 грн.

Раніше розмір штрафів за порушення будь-яких правил карантину сягав від 17 до 34 тис. грн.

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