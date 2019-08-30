С 1 сентября цены на электроэнергию снизятся на 10%

Цены на электроэнергию для предприятий и государственных учреждений будут снижены с сентября на 10%. Такое решение приняла 30 августа Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Энергетики сошлись на том, что после открытия рынка электроэнергии, есть возможность снизить цену для не бытовых потребителей, использующих 70% электроэнергии.

После последнего повышения цены на электроэнергию, предприятиям дополнительно приходится платить от 60 до 120 млн грн. Денег говорят и так нет, поэтому задолженность растет. Поэтому вся промышленность и жилищно-коммунальная сфера на грани краха.

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По словам представителя правительства в парламенте и председателя энергетического комитета Андрея Геруса, удешевление стоимости электроэнергии положительно повлияет на всю экономику.

На открытом заседании комиссии выступили представители Укрэнерго, парламентского комитета по вопросам энергетики и народные депутаты. Почти все сошлись во мнении, что в нынешних экономических условиях после открытия рынка электроэнергии есть возможность снизить цену для бытовых потребителей, которые используют 70% электроэнергии.

По мнению главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, благодаря удешевлению цен удастся уменьшить финансовую нагрузку с бюджетных учреждений.

Завтра решения должны опубликовать в правительственном курьере, но специалисты надеются, что в октябре будет еще одно снижение тарифов.

Напомним, президент США Дональд Трамп четырьмя твитами обрушил фондовый рынок и цены на нефть.

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