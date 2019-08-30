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З 1 вересня ціни на електроенергію знизяться на 10%

Ціни на електроенергію для підприємств та державних установ будуть знижені з вересня на 10%. Таке рішення ухвалила 30 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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На відкритому засіданні комісії виступили представники Укренерго, парламентського комітету з питань енергетики та народні депутати. Майже усі зійшлися на думці, що за нинішніх економічних умов після відкриття ринку електроенергії є можливість знизити ціну для непобутових споживачів, які використовують 70% електроенергії.

На думку голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, завдяки здешевленню цін вдасться зменшити фінансове навантаження з бюджетних установ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп чотирма твітами обвалив фондовий ринок і ціни на нафту.

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