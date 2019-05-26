З халвою, картоплею та аґрусом – у Черкасах пройшов фестиваль вареників
З капустою, полуницею, картоплею, аґрусом та вишнею. Шоколадні й смажені. У Черкасах відбувся фестиваль вареників. Одну з найулюбленіших українських страв дегустували, за неї змагалися, їли та ліпили на швидкість, розмальовували і навіть танцювали.
Головна алея Соснового парку в Черкасах на день перетворилась на великий ярмарок вареників. За ними тут шалені черги.
Вареники з картоплею чи капустою – 20 грн, солодкі продають по 30. У порції – чотири штуки.
За кращого кулінара голосують відвідувачі фестивалю. За найсмачніші вареники дають кольорові смужки.
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Вже ситих гостей фесту чекають вареничні розваги, фотозони й конкурси. Вареники розмальовували, з ними танцювали, діти – змагалися, фотографувалися з вареником і ляльками-козаками.
Окрім традиційних на фестивалі представили двадцять видів вареників з оригінальними начинками.
Вареники доліплювали і довозили впродовж фестивалю і варили тут же у величезному казані, аби гості не пішли голодними, як і водиться в українській хаті.
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