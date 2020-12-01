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За рік забрали майже 50 тис. авто та поповнили бюджет на 14 млн грн: як працюють евакуатори у Києві

У Києві нині активно працюють евакуатори. За неправильне паркування з початку року на штрафмайданчики вивезли майже 50 тис. автівок, а до міського бюджету порушники сплатили майже 14 млн грн. Проте водії скаржаться, що часто евакуатори діють несправедливо і забирають машини, які стоять правильно.

За словами юристів, на штрафмайданчик мають евакуювати автомобілі, які перешкоджають руху чи пішоходам. Іншим – виписують штраф. Якщо ж ці правила порушено, то водій має право доводити свою правоту.

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Хто забиратиме автомобілі-порушники, вирішує Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Нині евакуацію у Києві здійснює вісім компаній, з них лише дві – комунальні, а в арсеналі всього 20 машин. Для міста цього замало. Тож на вулицях столиці працюють переважно приватники. І їх ніхто не контролює.

Бізнес на евакуаторах – прибутковий. За 10 місяців  цього року ці вісім компаній розділили між собою майже 60 млн грн плати за евакуацію авто.

А самі ж водії, які постраждали від таких горе-евакуаторів, лише кажуть, що це якийсь грубий та брудний бізнес.

Також за даними британських аналітиків, кожна четверта автівка, зареєстрована у Євросоюзі у вересні цього року, була електрокаром чи гібридом. Попит на них вперше перевищив продажі дизельних машин.

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