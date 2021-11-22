Угроза экономической катастрофы: к чему может привести нехватка металлолома в Украине

Европейский Союз может ограничить экспорт металлолома за пределы стран-членов ЕС. Такие предложения обнародовала Еврокомиссия, и в ближайшее время их может окончательно принять официальный Брюссель.

Параллельно правительство России согласовало увеличение экспортных пошлин на металлолом с 70 до 100 евро за тонну. Следовательно, купить этот стратегический ресурс на внешних рынках будет значительно сложнее.

Тем временем украинские металлургические предприятия рискуют остановиться из-за нехватки металлолома, поскольку Кабинет министров медлит с введением аналогичных защитных мер.

Как известно, металлолом – это основа для изготовления качественного металла. Без этого стратегического сырья производить сталь человечество пока не научилось. В то же время, украинские металлургические предприятия еще с начала года ежемесячно заявляют о проблемах с его поставкой.

И сейчас отрасль находится на грани коллапса, ведь за год экспорт металлолома вырос почти в 20 раз. И речь не о прозрачном и честном рынке, а о черных схемах, по которым сырье попадает, например, в Приднестровье – в непризнанную псевдореспублику, которую всячески поддерживает страна-агрессор Россия.

– Во-первых, мы теряем сырье. Во-вторых, мы теряем налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И в-третьих, мы теряем предприятия. Рискуем потерять их полностью, – рассказал Игорь Гужва, глава правления экспертной организации CMD Ukraine.

Из-за этой ситуации в профильном объединении Укрметаллургпром напомнили правительству, что переработанная дома тонна лома дает в бюджет в 4-5 раз больше доходов. Соответственно массовый вывоз лома – это недопустимая расточительность, которая сказывается на всех украинцах.

– Сколько пенсионеров получили бы пенсию, если ежедневно 20 млн грн недополучает государственный бюджет. Прошло несколько месяцев, и вот уже счет идет на миллиарды гривен, – подчеркнул Александр Каленков, президент объединения Укрметаллургпром.

Члены Кабмина призывы металлургов якобы услышали. Министерство экономики уже разработало и обнародовало проект постановления правительства о запрете экспорта металлолома. Однако этот важный документ до сих пор не утвержден Кабинетом министров.

– Кабмин уже сейчас может принять решение о временном запрете экспорта металлолома. Причем, если кто-то беспокоится, что этим Украина может нарушить дух или букву Соглашения об ассоциации с Евросоюзом – напишите в этом постановлении, что оно не распространяется на страны, с которыми Украина заключила соглашение о свободной торговле, — объяснил Александр Каленков.

В условиях, когда Евросоюз полностью запрещает экспорт металлолома, а Россия повышает экспортную пошлину до 100 евро за тонну, Украина рискует остаться без этого сверхважного сырья, поскольку его скупают металлурги других стран, прежде всего Турции. Ведь существующие в нашей стране ограничения – экспортная пошлина на металлолом в 58 евро за тонну – не мешают массово вывозить сырье.

В связи с этим в экономическом комитете Верховной Рады надеются, что правительство услышит металлургов и отреагирует на угрожающую ситуацию. Иначе кризис может перерасти в экономическую катастрофу, которая затронет сотни тысяч украинских граждан.

– Нужно как можно скорее вводить адекватные торговые меры: такие же, какие вводят наши соседи. Для того, чтобы стратегическое сырье осталось в стране. Для того, чтобы мы имели возможность декарбонизировать свою промышленность. Для того, чтобы украинские граждане продолжали работать в своей стране, на своих предприятиях, а не ехать на заработки за границу, — подчеркнул заместитель главы Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Следует отметить, что в сентябре украинские металлурги обратились к представителям власти с просьбой не допустить остановки предприятий, где работает около 600 тыс. человек. Все из-за критической нехватки металлолома.

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