Украинский бюджет теряет миллиарды гривен из-за экспорта лома – СМИ

Ежегодные потери украинского госбюджета в результате вывоза металлолома из страны достигают 20 млрд грн. Об этом говорится в сюжете программы Факты телеканала ICTV.

Экспорт лома приносит всего 3 млрд грн от уплаты таможенной пошлины, пояснил председатель правления экспертной организации CMD Ukraine Игорь Гужва в комментарии телеканалу.

— При этом мы утратим возможность получить 10,5 млрд грн налогов от металлургических предприятий, — подчеркнул он.

Это поступления в бюджет, которые формируются при переработке гома в готовый стальной прокат, уточнил Игорь Гужва.

В сюжете отмечается, что металлолом является критически важным сырьем при выплавке стали, поэтому от его наличия зависит, будут ли работать в Украине металлургические заводы. Вместе с тем вывоз лома из страны за январь-июль вырос в 20 раз по сравнению с тем же периодом 2020 г., до 335 тыс. т.

Директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в комментарии телеканалу назвал катастрофической ситуацию с бесконтрольным вывозом лома, создающим угрозу остановки крупных метзаводов.

— Металлом должен прежде всего перерабатываться в Украине, мы считаем – это принципиально, — заявил директор ФРУ.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский назвал галопирующий экспорт стального лома противоречащим национальным интересам.

— Если мы выбираем в качестве экономического вектора экспорт сырья – мы отправляем наших граждан на заработки в Польшу, мы уничтожаем остатки украинской промышленности, — подчеркнул он.

В то же время ограничение экспорта лома будет стимулировать его переработку в готовую продукцию внутри страны, отметил Д.Кисилевский.

— Это рабочие места для украинских граждан, это налоги в бюджеты украинских городов, — пояснил он.

Кисилевский выразил надежду на скорейшее принятие Кабинетом министров временного моратория на экспорт стального лома. В сюжете отмечается, что министерство экономики уже разработало и опубликовало проект соответствующего постановления Кабмина.

Ранее Факты сообщали, что украинские металлурги обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить остановки предприятий, где в целом работает более 600 тыс. человек, и содействовать введению временного запрета на вывоз лома.