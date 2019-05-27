Законність розпуску парламенту та коаліція: дискусії на погоджувальній раді ВР

Чи має право президент розпускати Раду, та коли ж насправді коаліція припинила існувати – про це сьогодні дискутували народні обранці на погоджувальній Раді.

Парламентарі готуються до дочасних виборів, але законотворчої роботи не припиняють. Відкриваючи погоджувальну раду, спікер Андрій Парубій закликав депутатів плідно попрацювати, адже на цей тиждень у них питання національної безпеки і оброни, місцевого самоврядування та цілий блок аграрних законопроектів. А ще потрібно розглянути Виборчий кодекс, законопроекти про тимчасові слідчі комісії та імпічмент президенту.

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Та народних обранців більше хвилюють майбутні вибори до Ради, і те, в який спосіб новий президент їх оголосив. У Народному фронті вже звернулися до Конституційного суду, аби отримати свої висновки.

Натомість інші фракції переконані – Глава держави закон не порушив, і все зробив правильно. Так у Батьківщині порахували – коаліція припинила свої існування ще 3 роки тому, тож підстав для дострокового припинення життя цієї Ради у Володимира Зеленського достатньо.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук звинуватив керівництво парламенту у порушенні процедур при ухваленні законів. Він впевнений – після дочасних виборів, які новий президент оголосив цілком законно, подібного більше не буде. Натомість спікер заявив – парламент був і залишається осередком стабільності нашої держави, і працює згідно із законодавством та Конституцією України.

До слова, Донбас, дефолт і ринок землі: 10 тез із прес-конференції партії Зеленського.

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