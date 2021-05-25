Замороження активів і судові позови: в Україні готують санкції проти земельних махінаторів

Міністр аграрної політики Роман Лещенко анонсував санкції проти тих, хто вкрав у держави землю. Про це він розповів під час програми Свобода слова на ICTV, під час якої обговорювали ринок землі.

Проти винних у земельних схемах запровадять санкції, а держава через суд спробує вкрадене повернути.

– З точки зору санкційного механізму – це замороження активів, щоб не було відчуження і перепродаж. А далі – судовий порядок з відповідними судовими заходами. Ніхто не вилучатиме ділянки тільки на основі РНБО. Термінів давності за таким правопорушенням немає, – пояснив Лещенко.

Водночас напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про земельну децентралізацію – один з останніх кроків для запуску ринку землі, який повинен стартувати вже 1 липня і покласти край махінаціям із землею.

Водночас не усі політичні сили підтримують закон про ринок землі. Так, чи варто продавати землю будь-кому, Батьківщина пропонує вирішувати на референдумі, а колишній прем’єр Володимир Гройсман вважає, що відкриття ринку зашкодить фермерам.

Зі свого боку голова фракції Голос Ярослав Железняк зазначає, що зараз 6% земель перебувають у руках великих холдингів. Тому, на його думку, потрібно не забороняти продаж, а допомогти дрібним господарствам купити наділи.

Закон, яким створюється окремий фонд для підтримки фермерів, вже ухвалили у першому читанні, тому тепер він чекає на розгляд у другому.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав ще один важливий документ – закон про передання сільгоспземель у власність громадам.

Він передбачає передання землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.