Заробітки у Польщі: кількість українських робітників зросла на 40%

Кількість українців, які хочуть працювати в Польщі, зросла на 40%. Основна причина полягає у тому, що Варшава спростила процедуру легалізації та працевлаштування.

З 29 січня 2022 року дозвіл на роботу в Польщі видаватимуть на термін до двох років. Раніше річний дозвіл доводилося чекати майже пів року.

На думку експертів, тепер більше українців залишатимуться там на довший період. Нині в Польщі працює понад півтора мільйона громадян України.

Українські заробітчани

Більшість українців їдуть на заробітки до сусідніх країн. Найпопулярніші напрями трудової міграції з України – це Німеччина, Польща та Чехія.

Про це свідчать результати національного опитування, проведеного у вересні-жовтні 2021 року. Водночас чоловіки найчастіше обирають Велику Британію та Канаду, а жінки – Італію та Іспанію.

На роботу до Німеччини хотіли б поїхати 37% українців, Польщі – 31%, Чехії – 20%, Італії – 16%, Канади – 11%, Великої Британії – 10%, США – 9%, Іспанії – 7%, Ізраїлю – 6%.

Близько половини українців хочуть отримати роботу за спеціальністю. Водночас 95% опитаних чоловіків готові працювати на будівництві, а на хатню роботу погодилися б 97% жінок.

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