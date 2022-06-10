Заявления о начале наступления РФ на Славянск не соответствуют действительности — Кириленко

Заявления о начале наступления на Славянск со стороны военных РФ не соответствуют действительности, впрочем, главной целью оккупантов в Донецкой области остаются как Славянск, так и Краматорск.

Об этом глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал ведущей Вікна-новини Яне Брензей в рамках национального телемарафона.

– Это не соответствует действительности, как вообще все фейковые заявления этой республики… Наши Вооруженные силы мужественно держат оборону, по всем рубежам враг не продвинулся. Конечно, их цель — Славянск и Краматорск, но для наступления на Славянск им придется пройти те рубежи, которые обустроены и где мы готовимся их встречать, — сказал Павел Кириленко.

В то же время глава Донецкой ОВА считает, что заявления о наступлении на Славянск раздаются, чтобы повлиять на жителей города.

— Какими бы они ни были фейковыми, но на ум определенных людей они намерены действовать таким образом, чтобы люди, проживающие в Славянске, понимали, что это по трассе уже будут двигаться колонны вражеской техники. Но до трассы им нужно еще дойти. Дальше будет комментировать командование Вооруженных Сил. В то же время, я четко понимаю, что мы будем делать. Мы все вместе и также с оборудованными фортификационными сооружениями. Дальше посмотрим, – добавил он.

Павел Кириленко отметил, что враг не меняет тактику и продолжает разрушать все города Донецкой области и Луганской области.

– Но для того, чтобы зайти в город, есть определенные ландшафтные и рельефные особенности рубежей, и мы это очень хорошо понимаем. Понимаем, как много врага, понимаем, что он не остановится ни перед чем, чтобы отчитаться, что они вошли в эти города. Но это наша земля и мы будем стоять столько, сколько нужно, пока не уничтожим их всех, — подчеркнул глава ДонОВА.

В то же время он отметил, что на оккупированных территориях Донбасса пока нет воды. Относительно подконтрольных территорий работы по восстановлению водоснабжения были проведены, но существует проблема с электроэнергией, что помогает качать воду через насосные станции.

Ранее, 4 июня, Генштаб ВСУ сообщал, что враг собирает силы для попыток начать наступление на Славянск.

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Фото: Павел Кириленко

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