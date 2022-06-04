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Факты / Украина / Общество

РФ стягивает резервы для наступления на Изюм и Славянск – Генштаб ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Минобороны

Российская армия сосредотачивает резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, на Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Продолжается систематическое огневое влияние России на позиции украинских защитников.

На Северском направлении российская армия активных действий не проводила, признаков создания ударных группировок не обнаружено, отметили в ВСУ. Однако вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Стариково и Екатериновка в Сумской области, а также Каменская Слобода в Черниговской области.

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Российские войска продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря, отметили в Генштабе. Однако украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.

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Источник: Генштаб ВСУ
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