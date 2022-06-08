Июнь, 08 в 19:23

Украинские защитники успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

– Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Вольного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску, — отметили в Генштабе.

В то же время защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма возле Берестового. Боевые действия продолжаются.

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На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское и других.

Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык сообщил, что на некоторых направлениях в районе Северодонецка силы врага иногда превышают украинские в 10 раз.

По его словам, Северодонецк — стратегическая цель, после которой они будут пытаться совершать штурмовые действия в Лисичанске, отрезать пути коммуникации, а оттуда продолжить наступление в Донецкой области.

Мотузянык также добавил, что хотя некоторые дороги уже простреливаются, командование ВСУ принимает исчерпывающие меры для усиления войск на этом направлении, а силы обороны Украины находят пути поставки нового вооружения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ