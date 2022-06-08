ВСУ уничтожили россиян и их технику возле Берестового и сдерживают в направлении Славянска
Украинские защитники успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
– Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Вольного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску, — отметили в Генштабе.
В то же время защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма возле Берестового. Боевые действия продолжаются.
На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское и других.
Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык сообщил, что на некоторых направлениях в районе Северодонецка силы врага иногда превышают украинские в 10 раз.
По его словам, Северодонецк — стратегическая цель, после которой они будут пытаться совершать штурмовые действия в Лисичанске, отрезать пути коммуникации, а оттуда продолжить наступление в Донецкой области.
Мотузянык также добавил, что хотя некоторые дороги уже простреливаются, командование ВСУ принимает исчерпывающие меры для усиления войск на этом направлении, а силы обороны Украины находят пути поставки нового вооружения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Генштаб ВСУ