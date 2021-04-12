Служба безопасности Украины разоблачила на коррупционной схеме АО Сумыоблэнерго. Руководство компании незаконно вывело из активов 80 млн грн.

Администрация Сумыоблэнерго должна была провести ремонтные работы энергетической системы региона. Для этого подготовили всю необходимую документацию.

Оказалось, что на самом деле было проведено только 40% запланированных работ. Однако средства за их выполнение в полном объеме перечислили на счета связанных структур.

Таким образом сотрудники АО Сумыоблэнерго “вывели в тень” 80 млн грн. Кроме того, в 2017-2020 годах высший менеджмент компании вывел из активов 195 млн грн с помощью коррупционной схемы по купле-продаже “мусорных” ценных бумаг.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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