Требовал $50 тыс. за неразглашение: СБУ разоблачила своего сотрудника на шантаже

В Одесской области СБУ разоблачила сотрудника Управления СБУ, который требовал $50 тыс. от гражданина.

Следствие считает, что мужчина в 2020 году угрожал гражданину обнародовать компрометирующие аудиозаписи. В них был разговор с директором и начальником службы безопасности одной из коммерческих структур о якобы сборе данных о народном депутате.

За неразглашение сотрудник СБУ требовал денежное вознаграждение. Однако шантаж велся не напрямую, а через исполнителя.

— Также, эти записи содержали смонтированные разговоры о якобы убийстве народного избранника. За неразглашение этой информации в СМИ, организатор требовал $50 тыс. Он обеспечил исполнителей незарегистрированным номером телефона для конспирации и проконсультировал их, как вести себя в случае вызова в правоохранительные органы, — рассказали в СБУ.

Взяточничество в Сумской области

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупционной схеме АО Сумыоблэнерго. Руководство компании незаконно вывело из активов 80 млн грн.

Администрация должна была провести ремонтные работы энергетической системы региона. Для этого подготовили всю необходимую документацию.

Оказалось, что на самом деле было проведено только 40% запланированных работ. Однако средства за их выполнение в полном объеме перечислили на счета связанных структур.