Сбил девушек и забрал голову: на Тернопольщине убийца избегал закона 15 лет

15 лет назад 26-летний Олег Струнь, которому сейчас уже 41 год, совершил ДТП в Тернопольской области . Тогда он наехал автомобилем на двух девушек, которые от полученных травм скончались. Им было 16 и 17 лет.

Долгое время он скрывался, а теперь вернулся и сдался в полицию. С повинной он пришел вместе с адвокатом. Мужчине сразу избрали меру пресечения — 2 месяца под стражей. За это время полиция снова начнет расследование.

Родители погибших не верят, что убийцу накажут. Они опасаются, что преступника отпустят, потому что истек срок давности дела.

Тогда 15 лет назад эта трагедия потрясла местных. Одну из жертв хоронили без головы — ее подбросили родителям в день похорон.

— Он их просто порубил. Я, когда нашла Свету, то у нее колени были с другой стороны, — вспоминает мама одной из погибших девушек Светлана Свист.

Будет ли отвечать Олег Струнь за содеянное, может решили только суд. Адвокаты-криминалисты объясняют, что скорее всего его освободят от ответственности в зале суда. Ведь прошло 15 лет и сроки давности о привлечении к уголовной ответственности также прошли.

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