Збив дівчат і забрав голову: на Тернопільщині вбивця уникав закону 15 років

15 років тому 26-річний Олег Струнь, якому зараз вже 41 рік, скоїв ДТП у Тернопільській області. Тоді він наїхав автомобілем на двох дівчат, які від отриманих травм померли. Їм було 16 та 17 років.

Довгий час він переховувався, а тепер повернувся та здався в поліцію. З повинною він прийшов разом з адвокатом. Чоловікові одразу обрали запобіжний захід – 2 місяці під вартою. За цей час поліція знову почне розслідування.

Батьки загиблих не вірять, що вбивцю покарають. Вони побоюються, що злочинця відпустять, бо сплив термін давності справи.

Тоді 15 років тому ця трагедія шокувала місцевих. Одну з жертв ховали без голови – її підкинули батькам у день похорон.

– Він їх просто порубав. Я, коли знайшла Світланку, то в неї коліна були з іншої сторони, – згадує мама однієї із загиблих дівчат Світлана Свист.

Чи відповідатиме Олег Струнь за скоєне, може вирішили лише суд. Адвокати-криміналісти пояснюють, що найімовірніше його звільнять від відповідальності ще у судовій залі. Адже минуло 15 років і терміни давності про притягнення до кримінальної відповідальності також пройшли.

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