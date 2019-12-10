Различия в формулировках и гибкость: в Кремле оценили нормандский саммит

На саммите нормандской четверки в Париже Владимир Зеленский и Владимир Путин не достигли окончательных договоренностей, заявили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подводя итоги переговоров в нормандском формате, сказал, что участники делегаций постоянно спорили о формулировках, однако на первой встрече Владимир Путин и Владимир Зеленский успели озвучить свои подходы.
По его словам, согласовать эти подходы не удалось – для этого будут новые переговоры.
Песков рассказал, что во время переговоров были разногласия в формулировках, в частности, РФ не понравился термин оккупированные территории.
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– Путин не согласен с этой формулировкой, но она используется. Это рабочая ситуация на переговорах, – отметил его пресс-секретарь.
В то же время эту ситуацию в Кремле считают рабочей и не исключают компромиссов, если они противоречат Минским соглашениям.
– В рамках того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, на любую гибкость готовы все, – подытожил Песков.
Ранее Владимир Зеленский, оценивая переговоры в нормандском формате, заявил, что их результативность покажет время.