Новое окно для возможностей – ЕС про нормандский саммит

Благодаря встрече нормандской четверки открылось новое окно для реализации Минских договоренностей.
Представитель Евросоюза Питер Стано считает, что Минские договоренности являются ключом к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
По его словам, благодаря переговорам нормандской четверки появилось новое окно для реализации указанных соглашений.
– Меры, которые были согласованы в рамках нормандского формата, а также обновленное взаимодействие сторон во время вчерашнего саммита в Париже являются важными шагами, – заявил Стано.
Читайте: Различия в формулировках и гибкость: в Кремле оценили нормандский саммит
Он добавил, что необходимо быстро и тщательно имплементировать согласованные меры, ведь они должны положительно повлиять на жизнь населения на Донбассе.
Евросоюз готов к дальнейшей поддержке деятельности СММ ОБСЕ в Украине и действий по разминированию Донбасса.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить о том, кто победил на нормандском саммите.
Источник: Европейская служба внешних связей