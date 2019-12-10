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Факты / Украина / Политика

Новое окно для возможностей – ЕС про нормандский саммит

Благодаря встрече нормандской четверки открылось новое окно для реализации Минских договоренностей.

Новое окно для возможностей – ЕС про нормандский саммит

Представитель Евросоюза Питер Стано считает, что Минские договоренности являются ключом к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

По его словам, благодаря переговорам нормандской четверки появилось новое окно для реализации указанных соглашений.

– Меры, которые были согласованы в рамках нормандского формата, а также обновленное взаимодействие сторон во время вчерашнего саммита в Париже являются важными шагами, – заявил Стано.

Читайте: Различия в формулировках и гибкость: в Кремле оценили нормандский саммит

Он добавил, что необходимо быстро и тщательно имплементировать согласованные меры, ведь они должны положительно повлиять на жизнь населения на Донбассе.

Евросоюз готов к дальнейшей поддержке деятельности СММ ОБСЕ в Украине и действий по разминированию Донбасса.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить о том, кто победил на нормандском саммите.

Источник:  Европейская служба внешних связей

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