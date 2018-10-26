Жилье есть, а по документам нет: в Черкассах скандал с социальным домом
Четыре дома семейного типа в Черкассах никак не могут ввести в эксплуатацию. Свела помещения немецкая благотворительная организация. Родители-воспитатели уже туда въехали, но детей из детских домов забрать не могут.
Жилье фактически есть, а по документам нет.
Супруги давно мечтают о большой семье. 8 детей должны были взять с приюта еще несколько месяцев назад. Но беда в том, что эти хоромы официально не оформлены.
В спальном районе Черкасс немецкий благотворительный фонд построил четыре жилья. На каждый потратили два с половиной миллиона гривен. Но ни один не могут узаконить, потому что должны уплатить в городской бюджет долевое участие.
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Семьи просили власти освободить их от уплаты, потому что эти объекты – социальные. Пойти родителям на встречу или заставить платить бешеные деньги – зависит от городского совета. Но в прошлый четверг голосов не хватило, и людей не поддержали. На последней сессии хоть и с ссорами, решение таки приняли.
Напомним, обещанного ждут три года – в его случае четыре. Именно столько надеется на собственное жилье чемпион паралимпийских игр, николаевец Максим Яровой.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!