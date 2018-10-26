Факти / Відео / Україна / Житло є, а за документами немає: у Черкасах скандал з соціальним будинком/

Житло є, а за документами немає: у Черкасах скандал з соціальним будинком

Чотири будинки сімейного типу у Черкасах ніяк не можуть ввести в експлуатацію. Звела помешкання німецька благодійна організація. Батьки-вихователі вже туди в’їхали, але дітей із сиротинців забрати не можуть.

Житло фактично є, а за документами немає.

Подружжя давно мріє про велику родину. 8 діток мали взяти з сиротинця ще кілька місяців тому. Але біда в тому, що ці хороми офіційно не оформлені.

У спальному районі Черкас німецький благодійний фонд побудував чотири житла. На кожен витратили два з половиною мільйони гривень. Але жоден не можуть узаконити, бо мусять сплатити до міського бюджету пайову участь.

Дивіться: Безпека в школах України: експеримент Фактів ICTV

Родини просили владу звільнити їх від сплати, бо ці об’єкти – соціальні. Піти батькам на зустріч чи змусити платити шалені гроші – залежить від міської ради. Та минулого четверга голосів забракло, і людей не підтримали. На останній сесії хоч і зі сварками, рішення таки ухвалили.

Нагадаємо, обіцяного чекають три роки – в його випадку чотири. Саме стільки сподівається на власне житло чемпіон паралімпійських ігор, миколаївець Максим Яровий.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Безпека в школах України: експеримент Фактів ICTV
Булінг у Харкові: учениці не дали торт, бо мама не здала гроші
Діти з цукерками
Як алкоголь. Вчені зробили несподівані висновки про вплив цукру
Найкраща команда світу! Ібрагімович здійснив мрію врятованих з печери дітей
У Києві чоловік ганявся за дітьми з ножем
У Києві чоловік ганявся за дітьми з ножем і молотком
Не дійшов на урок. Першокласник отримав тяжкі травми на шкільному подвір’ї
Папа Римський порівняв аборти з замовним убивством
Прозорі двері, своя лабораторія і метеостанція: сучасна школа на Дніпропетровщині

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка