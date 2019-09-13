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Заставила целовать обувь: саудовскую принцессу условно осудили во Франции

Условный срок заключения получила во Франции принцесса из Саудовской Аравии.

Сестру наследного принца – Хасси бинт Сальман – приговорили к 10 месяцев за избиение водопроводчика-француза.

Охраннику принцессы, который ее поддержал, дали 8 месяцев тюрьмы. Инцидент произошел 3 года назад в парижской резиденции принцессы, когда рабочий, перед началом ремонтных работ, сфотографировал ванную комнату, а принцесса решила, что он снял на фото ее.

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Охранник дамы бил сантехника целых 15 минут, а потом мужчину заставили стать на колени и целовать обувь принцессы.

К слову, в Нэшвилле (штат Тенесси, США) священник запретил в римско-католической школе имени Святого Эдварда серию книг о Гарри Поттере.

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