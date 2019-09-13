Змусила цілувати взуття: саудівську принцесу умовно засудили у Франції

Умовний термін ув’язнення отримала у Франції принцеса із Саудівської Аравії.

Сестру принца-спадкоємця – Хассу бінт Сальман – засудили до 10 місяців за побиття водопровідника-француза.

Охоронець принцеси, який її підтримав, має 8 місяців тюрми. Інцидент стався 3 роки тому в паризькій резиденції принцеси, коли робітник, перед початком ремонтних робіт, сфотографував ванну кімнату, а принцеса вирішила, що він зняв на фото її.

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Охоронець дами гамселив сантехніка цілих 15 хвилин, а потім чоловіка змусили стати на коліна та цілувати взуття принцеси.

До слова, у Нешвіллі (штат Тенессі, США) священик заборонив у римо-католицькій школі імені Святого Едварда серію книг про Гаррі Поттера.

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