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В школе США запретили книги о Гарри Поттере из-за “настоящих заклинаний”

В Нэшвилле (штат Тенесси, США) священник запретил в римско-католической школе имени Святого Эдварда серию книг о Гарри Поттере.

В школе США запретили книги о Гарри Поттере из-за “настоящих заклинаний”

Священник приходской школы Дэн Рихил запретил книги о Гарри Поттере. Из школьной библиотеки были изъяты все экземпляры.

О своем решении священник оповестил родителей учеников электронном письмом.

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По его словам, сначала он проконсультировался с американскими и ватиканскими экзорцистами и они посоветовали запретить книги.

– Эти книги показывают магию как нечто одновременно хорошее и плохое. Это не правда, а умный обман. Проклятия и заклинания, описанные в книгах – настоящие. Существует риск того, что человек, читающий текст, призовет злых духов, – написал священник в письме родителям.

Чиновница, которая курирует школы католической епархии Нэшвилла Ребекка Хэммел подтвердила, что священник разослал это письмо.

Она отметила, что у церкви нет единой позиции по поводу книг о Гарри Поттере, поэтому последнее слово остается за школьным священником.

Напомним, Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.

Источник: Tennessean

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