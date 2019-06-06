PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

В РФ люди устроили драку за бесплатный плов и попкорн

В Набережных Челнах (Россия) местные жители устроили драку во время бесплатной раздачи еды.

В РФ люди устроили драку за бесплатный плов и попкорн

Россияне подрались за бесплатную еду в Набережных Челнах.

На видео видно, как люди в толпе дерутся, чтобы получить порцию плова и попкорна.

Читайте: В России массовая драка бабушек за бесплатную кашу

Еду раздавали в честь мусульманского праздника Ураза-байрама.

Также для жителей организовали концерт и конкурсы, но традиционно ажиотаж вызвала бесплатная еда.

Напомним, недавно россияне у мусорного контейнера дрались за просроченные бургеры.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия может выйти из договора с США о наступательном вооружении
Суд в Гааге: на сколько затянется судебный процесс и выиграет ли Украина
Катастрофа МН17 на Донбассе: новые факты указывают на вину России
Панкратову-Черному стало плохо на съемках – актер в реанимации
Шел пятый день лета: в России выпал снег
Чем опасны сухофрукты и как выбрать качественный продукт
Вакарчук призвал принять закон, регулирующий отношения с РФ
В ПАСЕ приняли скандальный проект резолюции по России
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка