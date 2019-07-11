Знімання локшини з вух та голос за гречку: у Дніпрі пройшов передвиборчий фестиваль

В Дніпрі висміюють брудні виборчі технології. Там пройшов фестиваль ГречкаФест. Це така собі виставка брудних методів агітації. Усе, аби вкотре нагадати виборцям: голосувати треба з розумом.

Відвідувачі могли власноруч лускати порожні обіцянки політиків, знімати локшину з вух, віддати голос за гречку чи підписати фейкову петицію.

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Аби з гумором попрощатися з брудними методами агітації, які за роки незалежності стали звичними для українських політиків, прийшли сотні людей.

Загалом із початку виборчого процесу в Україні поліція вже зареєструвала понад 2800 заяв і повідомлень про порушення, відкрито понад 100 кримінальних проваджень. Здебільшого це незаконна агітація, підкуп виборців і пошкодження майна.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виробляють та захищають бюлетені для парламентських виборів.

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