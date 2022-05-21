Скидки до 100% и льготы: в Украине упростили условия аренды госимущества
В Украине возобновлена программа аренды государственного и коммунального имущества. А на время военного положения для арендаторов предусмотрели скидки (для некоторых до 100%) и льготные условия.
Какие именно – рассказала в эфире общенационального телемарафона и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.
Она объяснила, что принятое Кабинетом министров постановление предусматривает следующие скидки:
• На 50% – для арендаторов объектов госимущества в регионах, где не происходят боевые действия, нет угрозы их возникновения и которые не пострадали во время полномасштабной войны.
• На 25% – для арендаторов единых имущественных комплексов.
• На 100% – для арендаторов в регионах Украины, где происходят боевые действия или которые пострадали во время войны.
– На весь период военного времени плюс три месяца предоставляется скидка 50% на любое государственное имущество, которое есть в аренде. Для арендаторов единых имущественных комплексов эта скидка на то же время – на 25%. И есть регионы, в которых будет освобождено вообще от арендной платы до определенного времени: до конца мая, или до конца сентября, или до конца военного положения плюс три месяца – в зависимости от тяжести и активности боевых действий, которые были на этих территориях, — отметила Ольга Батова.
Согласно данным на сайте украинского правительства:
• до конца года хотят полностью освободить от арендной платы арендаторов в регионах Украины, где происходят бои (Донецкая, Луганская, Херсонская области, части Николаевской, Харьковской и Запорожской областей);
• до 30 сентября – в областях, пострадавших от войны (Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская области и Киев);
• до 30 мая – в областях, в которых есть угроза боевых действий (Кировоградская, Днепропетровская, Житомирская и Одесская области).
Ольга Батова уточнила, что также решено освободить от уплаты арендной платы всех, кто пошел на военную службу в Вооруженные силы Украины.
– Они эти скидки могут получить в любое время. Скидка работает с 24 февраля до конца службы. То есть, даже если после нашей победы человек останется еще некоторое время служить, он будет освобожден от арендной платы до конца своей службы, — подчеркнула Батова.
Еще один важный момент, по ее словам, это упрощение многих сроков и процедур для сдачи в аренду, которые были до войны. К примеру, если раньше с момента инициации сдачи в аренду имущества до самой сдачи проходило в среднем 2-3 месяца, то сейчас этот срок составит до 10 дней.
– Мы также прописали, что все документы могут заключаться с учетом цифровой подписи. То есть не нужно будет ездить лично, тратить на это время и подвергаться опасности, а можно это сделать удаленно, — добавила Батова.
Она проинформировала, что на сайте orenda.gov.ua прописаны все механизмы, как можно арендовать государственное или коммунальное имущество во время военного положения.