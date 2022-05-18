Кабмин освободил мобилизованных от арендной платы до конца года

Май, 17 в 22:57

До конца 2022 года Кабмин освободил от арендной платы по договорам аренды физлиц и ФЛП, призванных или принятых на военную службу после объявления военного положения.

Такое решение было принято 17 мая на заседании правительства.

В особенности, до конца 2022 года арендную плату по соответствующему договору для государственного и коммунального имущества, действующему на 24 февраля 2022 года, могут не платить:

Сейчас смотрят

физические лица и ФЛП, призванные или принятые на военную службу после объявления военного положения;

лица, использующие имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения.

Также до 30 сентября 2022 года освобождены от арендной платы арендаторы, использующие госимущество в Киеве и на территориях ряда областей:

Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Запорожской,

Николаевской.

Аренда отменяется и для государственных учреждений культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

Кроме того, до 30 мая 2022 года освобождены от арендной платы арендаторы, использующие госимущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей.

Читайте Кабмин отказался от государственного регулирования цен на топливо

Среди прочего, продлено действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены.

Источник: Тарас Мельничук