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Зони відпочинку та нові комплекси: як українці власноруч облаштовують міста

Змінити місто, вулицю, власноруч спорудити майданчик для відпочинку – дедалі частіше українці не чекають манни небесної від влади, а об’єднуються і творять для себе життєвий простір – то дорогу полагодять за власні гроші, то толоку влаштують.

Жителі Сміли самотужки облаштовують собі зони відпочинку біля води,  і не перший рік зариблюють річки й озера.

На столичній Троєщині небайдужі власними силами зводять арт комплекс. На трьох гектарах планують зону для найменших  з пісочницями та гойдалками, для старших поставлять батут, гірки для роликів та скейтів. Для дорослих – лежанки та спортивний майданчик.

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Арт майданчик Вейк ап Київ планують завершити, коли потепліє. І в столиці, і на Черкащині активісти одностайні – замість нарікати на проблеми – можна об’єднатися і гуртом зробити своє життя комфортнішим. Над проектом працюють 28 людей різного віку та професій. Гроші на спільний задум збирають самі, залучають закордонних партнерів і соціально спрямовані компанії.

До слова, закарпатське село Родникова Гута ще два роки тому було на межі вимирання. Закинуте, занедбане, віддалене. Після об’єднання у територіальну громаду – населений пункт не впізнати. Дороги будують, школу ремонтують, клуб відновлюють.

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