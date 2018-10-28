Зони відпочинку та нові комплекси: як українці власноруч облаштовують міста
Змінити місто, вулицю, власноруч спорудити майданчик для відпочинку – дедалі частіше українці не чекають манни небесної від влади, а об’єднуються і творять для себе життєвий простір – то дорогу полагодять за власні гроші, то толоку влаштують.
Жителі Сміли самотужки облаштовують собі зони відпочинку біля води, і не перший рік зариблюють річки й озера.
На столичній Троєщині небайдужі власними силами зводять арт комплекс. На трьох гектарах планують зону для найменших з пісочницями та гойдалками, для старших поставлять батут, гірки для роликів та скейтів. Для дорослих – лежанки та спортивний майданчик.
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Арт майданчик Вейк ап Київ планують завершити, коли потепліє. І в столиці, і на Черкащині активісти одностайні – замість нарікати на проблеми – можна об’єднатися і гуртом зробити своє життя комфортнішим. Над проектом працюють 28 людей різного віку та професій. Гроші на спільний задум збирають самі, залучають закордонних партнерів і соціально спрямовані компанії.
До слова, закарпатське село Родникова Гута ще два роки тому було на межі вимирання. Закинуте, занедбане, віддалене. Після об’єднання у територіальну громаду – населений пункт не впізнати. Дороги будують, школу ремонтують, клуб відновлюють.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!